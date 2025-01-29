Беспилотники поразили 4-й по объему производства НПЗ в России 29.01.2025, 8:10

коллаж: УНИАН

В Нижегородской области вспыхнул мощный пожар.

В ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России. Об этом сообщило российское издание Astra.

«Беспилотники атаковали Нижегородскую область. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза в Кстово, сообщают очевидцы. Там начался пожар», — говорится в сообщении.

Именно в этом городе находится НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», который уже был атакован почти год назад

В то же время в телеграмм-канале Mash отметили, что российская ПВО отработала по нескольким БПЛА в небе, однако в районе предприятия виден пожар.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на территорию предприятия упали лишь обломки дрона.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные», — написал Никитин.

Местные жители стали быстро выкладывать в Сеть фото больших языков пламени, которые охватили нефтеперерабатывающий завод.

Почти год назад, 12 марта, этот НПЗ уже был атакован беспилотниками. Тогда дроны уничтожили одну из установок по переработке нефти. Долгое время завод стоял на простое, проводя ремонтные работы.

Известно, что по итогам 2022 года НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» переработал 15 млн тонн нефти, или 5% от общего объема переработки нефти в РФ в целом. Этот завод является четвертым по объему производства нефти в РФ.

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