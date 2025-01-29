Z-патриот Полынков заподозрил, что Путин — предатель 3 29.01.2025, 8:15

9,658

Дерзкое заявление он сделал в эфире своего канала.

Представитель «Клуба рассерженных патриотов», российский пропагандист Михаил Полынков намекнул на то, что диктатор Владимир Путин — предатель.

Дерзкое заявление он сделал в эфире своего канала, передает Dialog.UA.

Подписчик спросил у Полынкова, как Россия может одержать победу в войне против Украины, если, по его мнению, у Путина в окружении «сплошь агенты и предатели». Пропагандист ответил, что уже не верит в победу. Более того, он усомнился в самом Путине.

«Если не сказать больше! Нет там (в Кремле — ред.) наших в принципе. Как полковник КГБ, глава ФСБ мог окружить себя предателями? Как полковник КГБ, глава ФСБ мог поверить представителям безусловного противника нашего, американцам? Или Минские (соглашения — ред.). Хотя он (Путин — ред.) говорил, что Минские — это его личная инициатива была. Как он позволял водить себя за нос? Не знаю. Я особо ничего не жду, надежд не питаю и практически никому не верю», — заявил Полынков.

В российском Z-сообществе, очевидно, нарастает разочарование в Путине, который оказался не способен одержать победу в войне против Украины. Образ «сильного лидера» разрушен. Пораженческие настроения усилились на фоне разговоров о скором мирном соглашении между Киевом и Москвой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com