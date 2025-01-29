Z-патриот Полынков заподозрил, что Путин — предатель

Z-патриот Полынков заподозрил, что Путин — предатель3
- 29.01.2025, 8:15
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Дерзкое заявление он сделал в эфире своего канала.
Представитель «Клуба рассерженных патриотов», российский пропагандист Михаил Полынков намекнул на то, что диктатор Владимир Путин — предатель.
Дерзкое заявление он сделал в эфире своего канала, передает Dialog.UA.
Подписчик спросил у Полынкова, как Россия может одержать победу в войне против Украины, если, по его мнению, у Путина в окружении «сплошь агенты и предатели». Пропагандист ответил, что уже не верит в победу. Более того, он усомнился в самом Путине.
«Если не сказать больше! Нет там (в Кремле — ред.) наших в принципе. Как полковник КГБ, глава ФСБ мог окружить себя предателями? Как полковник КГБ, глава ФСБ мог поверить представителям безусловного противника нашего, американцам? Или Минские (соглашения — ред.). Хотя он (Путин — ред.) говорил, что Минские — это его личная инициатива была. Как он позволял водить себя за нос? Не знаю. Я особо ничего не жду, надежд не питаю и практически никому не верю», — заявил Полынков.
В российском Z-сообществе, очевидно, нарастает разочарование в Путине, который оказался не способен одержать победу в войне против Украины. Образ «сильного лидера» разрушен. Пораженческие настроения усилились на фоне разговоров о скором мирном соглашении между Киевом и Москвой.