В РФ заявили о массированной атаке дронов на «ядерный объект» и не только 3 29.01.2025, 8:21

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Под ударом оказались инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Российская Федерация находится под масштабной атакой ударных беспилотников. Под ударом оказались инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Так, в Смоленской области беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение.

«По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики», - отметил Анохин.

Тверская область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отражении атаки 14 БпЛА над Торопецким округом региона. Данные о пострадавших и повреждениях отсутствуют.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о перехвате и уничтожении силами ПВО Минобороны РФ 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», - сообщил он.

Закрытие аэропортов

В аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников вводился план «Ковер». Задерживались рейсы самолетов на вылет и на прилет. В данный момент ограничения отменены.

Позже в «Росавиации» рассказали, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково также были введены ограничения для рейсов из-за угрозы атаки дронов. В этой воздушной гавани задержали самолеты на вылет и на прилет.

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