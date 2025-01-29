закрыть
29 января 2025, среда, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ заявили о массированной атаке дронов на «ядерный объект» и не только

3
  • 29.01.2025, 8:21
  • 8,424
В РФ заявили о массированной атаке дронов на «ядерный объект» и не только

Под ударом оказались инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Российская Федерация находится под масштабной атакой ударных беспилотников. Под ударом оказались инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Так, в Смоленской области беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение.

«По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики», - отметил Анохин.

Тверская область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отражении атаки 14 БпЛА над Торопецким округом региона. Данные о пострадавших и повреждениях отсутствуют.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о перехвате и уничтожении силами ПВО Минобороны РФ 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», - сообщил он.

Закрытие аэропортов

В аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников вводился план «Ковер». Задерживались рейсы самолетов на вылет и на прилет. В данный момент ограничения отменены.

Позже в «Росавиации» рассказали, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково также были введены ограничения для рейсов из-за угрозы атаки дронов. В этой воздушной гавани задержали самолеты на вылет и на прилет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов