Российские пропагандисты похвастались «лютой» БМП с мохнатым «мангалом» 7 29.01.2025, 8:40

3,818

Передвижной «сарай» катается в районе Часового Яра в Донецкой области.

На российском государственном телевидении «гордо» показали боевую машину пехоты с дополнительной «броней». Об этом в соцсети Х сообщил OSINT-исследователь Special Kherson Cat, выложив скриншот техники оккупантов.

Как в свою очередь уточнил военный обозреватель, редактор «Военного Фокуса» Игаль Левин, дополнительная защита «лютой» БМП-«черепахи» включает в себя листы железа, дрова, пучки проволоки, а также дымовую шашку УДШ, прикрепленную сбоку и которая внешне похожа на противотанковую мину ТМ-62.

Данная машина, как стало известно, находится в районе Часова Яра. Оккупанты, оснастив БМП «мангалом» из листов железа и приварив на козырек пучки стальной проволоки, надеются, что такой «мохнатый» навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дронов. Кроме того, россияне прикрыли стальной проволокой корму и переднюю часть «мангала», а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com