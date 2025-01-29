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Российские пропагандисты похвастались «лютой» БМП с мохнатым «мангалом»

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  • 29.01.2025, 8:40
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Российские пропагандисты похвастались «лютой» БМП с мохнатым «мангалом»

Передвижной «сарай» катается в районе Часового Яра в Донецкой области.

На российском государственном телевидении «гордо» показали боевую машину пехоты с дополнительной «броней». Об этом в соцсети Х сообщил OSINT-исследователь Special Kherson Cat, выложив скриншот техники оккупантов.

Как в свою очередь уточнил военный обозреватель, редактор «Военного Фокуса» Игаль Левин, дополнительная защита «лютой» БМП-«черепахи» включает в себя листы железа, дрова, пучки проволоки, а также дымовую шашку УДШ, прикрепленную сбоку и которая внешне похожа на противотанковую мину ТМ-62.

Данная машина, как стало известно, находится в районе Часова Яра. Оккупанты, оснастив БМП «мангалом» из листов железа и приварив на козырек пучки стальной проволоки, надеются, что такой «мохнатый» навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дронов. Кроме того, россияне прикрыли стальной проволокой корму и переднюю часть «мангала», а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны.

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