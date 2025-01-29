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«Асадовский сценарий» в России становится все более реальным»

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  • 29.01.2025, 8:48
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«Асадовский сценарий» в России становится все более реальным»
Фото: Getty Images

Путин будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

За первую неделю на посту президента США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, в том числе в адрес России. Так глава Белого дома пытается подорвать авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Трамп - опытный переговорщик, и понимает, что если хочешь с кем-то договориться о чем-то, то не разговариваешь с ним в стиле «я - начальник, ты - дурак», и не шантажируешь. Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, которое заключается в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать», - сказал он.

Загородний подчеркнул, что Трамп понимает то, требования Путина нереалистичны для Запада. Поэтому он оказывает давление на главу Кремля в публичном пространстве.

«Может ли Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред. Поэтому он давит таким публичным способом для того, чтобы Путин пришел в себя. К тому же, это подрыв позиции Путина внутри страны. Там патриоты уже скулят, что Путин довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном», - объяснил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

По словам Загороднего, Путин в любом случае будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

«И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это очень хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать. Это говорит о том, что «асадовский сценарий» в России становится все более реальным», - резюмировал он.

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