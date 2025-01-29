«Асадовский сценарий» в России становится все более реальным» 2 29.01.2025, 8:48

4,840

Фото: Getty Images

Путин будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

За первую неделю на посту президента США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, в том числе в адрес России. Так глава Белого дома пытается подорвать авторитет российского диктатора Владимира Путина внутри страны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Трамп - опытный переговорщик, и понимает, что если хочешь с кем-то договориться о чем-то, то не разговариваешь с ним в стиле «я - начальник, ты - дурак», и не шантажируешь. Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, которое заключается в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать», - сказал он.

Загородний подчеркнул, что Трамп понимает то, требования Путина нереалистичны для Запада. Поэтому он оказывает давление на главу Кремля в публичном пространстве.

«Может ли Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред. Поэтому он давит таким публичным способом для того, чтобы Путин пришел в себя. К тому же, это подрыв позиции Путина внутри страны. Там патриоты уже скулят, что Путин довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном», - объяснил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

По словам Загороднего, Путин в любом случае будет публично унижен, даже если пойдет на переговоры.

«И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это очень хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать. Это говорит о том, что «асадовский сценарий» в России становится все более реальным», - резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com