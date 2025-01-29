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«Разве они не больные?»: под Курском россияне штурмуют в лоб, потери катастрофические

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  • 29.01.2025, 8:55
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«Разве они не больные?»: под Курском россияне штурмуют в лоб, потери катастрофические

Российские солдаты убегают в панике, встречая сопротивление украинских сил.

Российские морские пехотинцы и десантники бросают свою бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области и в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2, пишет Forbes.

Следствием таких атак становится лишь растущее количество уничтоженной техники.

«Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери», - сообщил оператор беспилотника морской пехоты Украины Кригсфоршер, чье подразделение обороняет тот же сектор, что и 47-я бригада.

Впрочем, несмотря на значительные потери, это не означает, что Россия проигрывает захватническую войну, которая длится уже четвертый год. Украина не тратит так много техники в бессмысленных атаках, однако сама сталкивается с серьезными трудностями на растянутой линии фронта.

Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых машин и одного пикапа.

Россияне провалили приказ Путина

Украинские силы стремительно прорвались к Курску еще в августе, захватив 250 квадратных миль территории возле Суджи. Правитель РФ Владимир Путин приказал своим войскам и северокорейским подкреплениям выбить украинцев до февраля. Однако, даже имея преимущество 60 тысяч военных против 20 тысяч, российско-северокорейские подразделения смогли достичь лишь незначительных тактических успехов, пишет издание.

О неудачах оккупантов свидетельствуют многочисленные сгоревшие остатки техники вблизи Никольского - села, которое защищает 47-я механизированная бригада.

Бои во вторник стали типичным примером российской тактики. Штурмовая группа на бронемашинах, танках и даже пикапе двинулась в атаку средь бела дня по тем же дорогам, что и раньше. Украинские дроны быстро зафиксировали колонну, после чего ударные беспилотники атаковали технику, а М-2 47-й бригады добивали оставшихся скорострельными 25-мм пушками. Дроны с боеприпасами окончательно уничтожили другие машины, среди которых был и пикап.

«Разве они не больны и не уставшие?» - недоумевает Кригсфоршер, - «Я действительно не понимаю смысла атаковать в том же месте, где атакуют третий месяц».

В то же время он признает, что российским войскам удалось достичь минимальных успехов в окрестностях выступления. «Они продолжают воевать и наступать».

Потери РФ и ее союзников являются катастрофическими. По словам украинских чиновников, под Курском уже ликвидировано или ранено 30 000 российских военных. Среди северокорейцев потери достигли 4000 человек, включая высокопоставленных офицеров. Из-за недостатка бронетехники некоторые российские подразделения вынуждены идти в атаку на гражданских легковых авто.

Такой уровень потерь порождает серьезные проблемы в военном командовании РФ. Кремль рассчитывает, что ситуация в Украине еще хуже - и, возможно, не безосновательно.

Самые боеспособные украинские бригады нуждаются в пополнении, однако Киев направляет новобранцев во вновь созданные соединения, имеющие слабое командование и недостаточную поддержку. Две такие бригады уже распались под ударами российской артиллерии, а многие молодые солдаты понесли потери из-за плохой подготовки.

Обе армии ведут изнурительную борьбу. Россия бросает в бой последние резервы ради нескольких метров продвижения. Украинские войска, отбивая атаки, несут потери в условиях нехватки живой силы. Главный вопрос остается неизменным: кто потерпит крах первым?

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