«Водитель закрыл багажное отделение и собрался уезжать» 2 29.01.2025, 9:20

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иллюстративное фото

Пассажира автобуса Вильнюс — Минск с билетом чуть не бросили на вокзале.

В одном из приграничных чатов белорус рассказал историю, которая произошла с ним в Вильнюсе ночью 25 января. Он приехал на автовокзал и собирался ехать в Минск, заранее купив билет на автобус перевозчика Ecolines. Но водитель отказывался везти его, так как места в его билете не было в автобусе. Мужчина уже был готов купить новый билет на месте, но увидел свою фамилию в списке пассажиров. В итоге водитель, нахамив, взял его в автобус. Но на этом история не завершилась, пишет BGmedia.

Почему водитель не хотел брать мужчину в автобус, хотя у него был билет

По словам Ивана (имя вымышлено), ночью 25 января он приехал на автовокзал Вильнюса. В 01.45 должен был отправляться автобус Ecolines в Минск. У мужчины был заранее куплен билет. При этом автобус отходил полупустым, внутри было только 15 пассажиров. Водитель при проверке сказал, что такого места в его автобусе нет.

— Самовольство, хамство и полная некомпетентность водителя! При наличии распечатанного билета и действительных документов водитель отказал в посадке в автобус.

Суть вопроса: перевозчик может изменить номер места без уведомления, это законно. В моем случае водитель отказал мне в посадке в связи с тем, что место в моем билете отсутствовало в автобусе. Посадку он осуществлял не по списку пассажиров, а по местам. Водитель тупо закрыл багажное отделение и собрался уезжать, оставив меня на улице!

Никакие доводы и наличие билета его не интересовали. Я предложил оплатить поездку по новой, на что он охотно согласился. И тут я увидел свое имя с новым местом. Никаких извинений или пояснений от водителя не было, были хамство и насмешки! Если бы я не предложил по новой оплатить проезд, он бросил бы меня на улице и спокойно уехал! — написал Иван, который в итоге добрался до Минска.

Вскоре он чуть подробнее рассказал про разборки с водителем:

— Я увидел свою фамилию в списке после того, как водитель взял мой паспорт и ручку для внесения меня в список как нового пассажира. Я ему пальцем показал, что это моя фамилия с местом № 36! До этого он спокойно собрался уезжать. И он бы уехал, а на границе просто сказал бы, что я не пришел на посадку.

По словам белоруса, водитель не показывал списки — он брал паспорта и билеты и сверял по местам, а не по фамилиям:

— Список я увидел уже после предложения оплатить по новой, а он уже вписывал меня как нового пассажира… Это была простая невнимательность водителя. И я бы без проблем ее признал, если бы он не хамил и хотя бы попытался разобраться, а не закрывать двери и уезжать, бросив меня на улице, — добавил мужчина.

Что мужчина собирается делать дальше и какой совет дает путешественникам

После инцидента Иван нанял юриста и вместе с ним начался разбираться в проблеме. Что они выяснили:

— Международные перевозки, в данном случае Литва — Беларусь, выполняет не компания Ecolines, у которой пассажир покупает билет, а некий ТУП «АВТОБУС-ТУР», т.е. компания Ecolines является «фирмой-прокладкой». Это законно, но это фактически снимает всю ответственность с тех, у кого вы покупаете билет.

Ознакомившись с правилами перевозки пассажиров, я и мой юрист сделали вывод, что все написано только с одной целью: пассажир обязан все, перевозчик — ничего! Более того, Ecolines не рассматривает жалобы пассажиров, а передает их компании-перевозчику, то есть в никуда. А у некоего ТУП «АВТОБУС-ТУР» отсутствует форма обратной связи для подачи жалоб!

По его мнению, такая ситуация может произойти с любым человеком, поэтому он собирается подать жалобу в Транспортную инспекцию Минтранспорта, чтобы там разобрались с перевозчиком:

— Это могло бы произойти с любым пассажиром и человек не по своей вине мог бы остаться ночью, зимой, на улице третьего государства без помощи!

Я считаю, что такое не должно происходить, будет подана жалоба в Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Если и они проигнорируют беспредел, который безнаказанно может устраивать фактически любой водитель, мой юрист обратится далее.

Также Иван дал совет всем, кто может оказаться в такой же ситуации:

— Не отступайте, требуйте, чтобы водитель проверял все списки пассажиров вместе с вами, эта информация не является секретной! Если он отказывает, садитесь в автобус, т.к. главным документов является ваш билет! И заявления водителя, что это «просто бумажка», незаконны!

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