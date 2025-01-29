«На участке было так тихо и пусто, будто летучие мыши свили гнездо под потолком»
- 29.01.2025, 9:28
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26 января стало днем партизанского сопротивления белорусов.
Своими впечатлениями о пустых избирательных участках на «выборах» 26 января с редакцией Charter97.org поделился читатель:
— Уважаемая редакция, хочу поделиться своими мыслями о прошедших «президентских выборах» в Беларуси. Если их вообще можно назвать «выборами».
В этот день я отправился на избирательный участок не для того, чтобы голосовать, а чтобы собственными глазами увидеть, как проходит это так называемое «волеизъявление народа». Но то, что я там увидел, оказалось символом нынешней ситуации в стране. На участке было так тихо и пусто, что казалось, будто летучие мыши свили гнездо под потолком.
Избиратели практически не приходили. Вместо очередей и гудящего говора людей была тишина и редкие звуки шагов. Такое впечатление, что народ массово отказался участвовать в этом фарсе. Никто больше не верит в сказки о «99% доверия», особенно после десятилетий репрессий, лжи и подделки данных.
На месте я заметил лишь нескольких членов избирательной комиссии, которые лениво листали бумаги. Никакого ажиотажа, никакого реального интереса. Даже те, кто подходил к участку, как правило, не заходили внутрь. Люди устали. Устали от диктатуры, от постоянного подавления и оттого, что их мнение никогда не учитывается.
Лукашенко продолжает цепляться за власть, но эта власть уже давно держится «на волоске». 26 января стало еще одним днем, который войдет в историю как день партизанского сопротивления белорусов.
Сегодня я уверен в одном: будущее Беларуси — в сердцах и действиях людей, которые хотят жить в свободной стране.