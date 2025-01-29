Путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ после поездки в США 29.01.2025, 9:32

1,950

Филипп Киркоров

Артиста назвали «темным человеком».

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, уехал выступать на свадьбе в Нью-Йорке, пишет «Главред».

Как рассказал актер-путинист Юрий Назаров в комментарии для российских СМИ, теперь Киркорова вообще не нужно впускать в РФ.

По методичке Кремля, США для России считаются недружественной страной, поэтому Киркорова стоит гнать туда, ведь у него есть симпатия к Западу.

«Можно было бы отправить Киркорова за границу насовсем. Только там у него никакой карьеры не будет. Это темный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей», – выдал Назаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com