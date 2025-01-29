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Путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ после поездки в США

  • 29.01.2025, 9:32
  • 1,950
Путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ после поездки в США
Филипп Киркоров

Артиста назвали «темным человеком».

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, уехал выступать на свадьбе в Нью-Йорке, пишет «Главред».

Как рассказал актер-путинист Юрий Назаров в комментарии для российских СМИ, теперь Киркорова вообще не нужно впускать в РФ.

По методичке Кремля, США для России считаются недружественной страной, поэтому Киркорова стоит гнать туда, ведь у него есть симпатия к Западу.

«Можно было бы отправить Киркорова за границу насовсем. Только там у него никакой карьеры не будет. Это темный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей», – выдал Назаров.

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