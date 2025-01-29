Поездка в общественном транспорте Минска подорожает до трех рублей?
- 29.01.2025, 9:44
Власти жалуются на «очень большие затраты».
Минчане при покупке талончика оплачивают меньше трети реальной стоимости проезда в общественном транспорте — остальное компенсирует государство. А в действительности одна поездка стоит около трех рублей — об этом сообщил председатель Мингорсовета Артем Цуран, передает госагентство «Минск-Новости».
На приеме у чиновника пенсионер из Заводского района поднял вопрос оплаты проезда в общественном транспорте. Мужчина часто посещает врачей, и на одну поездку в учреждение здравоохранения у него уходит четыре талона. Он попросил предусмотреть для пенсионеров льготный проезд в общественном транспорте или «ввести в практику рассмотрение и удовлетворение в индивидуальном порядке потребности отдельных нуждающихся».
Артем Цуран предложил минчанину обратиться за адресной материальной помощью в Мингорисполком, если он соответствует критериям.
Что касается снижения стоимости талончиков для пенсионеров, по словам чиновника, действующий тариф и без того льготный, поскольку пассажир, оплачивая проезд, компенсирует менее трети реальной его стоимости — остальное восполняет городской бюджет. К тому же ежегодно из того же бюджета десятки миллионов рублей направляются на обновление подвижного состава.
— Затраты на коммунальный транспорт у нас очень большие. Если бы он был самоокупаемым, как такси, и талон стоил около 3 рублей, как он должен бы стоить, пожалуйста, можно было бы вводить и льготы, — заявил председатель Мингорсовета, однако пообещал «проработать вопрос».
Сейчас билет на автобус, троллейбус, трамвай, электробус в Минске стоит 85 копеек, а при покупке у водителя — 90 копеек. Талон на автобус-экспресс — 1 рубль, при покупке у водителя — 1,05 рубля. Жетон на метро стоит 90 копеек.
Отметим, себестоимость проезда в метро власти Минска оценивают в 2,12 рубля — такую сумму в конце прошлого года назвал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Чиновник также заявил, что разницу закрывают за счет городского бюджета — в среднем в год на это тратят около 134 млн рублей.
Однако бюджет Минска на 94% формируется за счет налогов. Это значит, что не напрямую, но через оплату налогов компаниями и населением люди все равно вносят вклад в оплату стоимости проезда в метро.