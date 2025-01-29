«Двоечник» пытается навести мосты Станислав Кучер

29.01.2025, 9:49

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Фото: AP

Между Путиным и Трампом — фундаментальная пропасть.

Путин продолжает посылать Трампу сигналы о готовности дружить. На той неделе в беседе со своим карманным пропагандистом он полил бальзам на любимую тему Трампа – о легитимности выборов 2020-го года, сказав, что «победу у Трампа украли».

Потом, в интервью тому же Зарубину, вспомнил о том, как Россию обманул Запад (читай – Байден) весной 2022-го, когда ради переговоров «мы отвели войска от Киева». Таким образом Путин снова подчеркивает, что «во всем виноват Байден», а сам он – чуть ли не кот Леопольд.

Поскольку на этом фоне в сети снова появляется много алармистских рассуждений об «особых отношениях» Трампа с Путиным, считаю актуальным кое-что напомнить.

Я уже не раз говорил, что при всей внешней схожести риторики (юмор ниже плинтуса, презрение к правам меньшинства, склонность решать проблемы силой, показное неприятие нетрадиционных ценностей) между Путиным и Трампом существуют фундаментальные различия.

Которые, можете не сомневаться, очень Путина раздражают, пробуждая в нем не самые нежные к Трампу чувства, что бы он там о доверительных отношениях ни заливал.

Трамп, в отличии от Путина – абсолютно легитимный президент. Его не назначали американские юмашевы-березовские при поддержке американских доренко. Наоборот, оба раза он победил вопреки противостоянию местных доренок и формирующих повестку семейных кланов.

Если Путин в течение 25 лет с помощью пропаганды формировал спрос на свою манеру управления страной, то выбор американским народом Трампа стал результатом спроса, который сформировался сам по себе, а если кто-то этому и помогал, то как раз тот самый истеблишмент, противники Трампа.

Если Путину пришлось сформировать верную ему элиту, и политическую, и бизнес-элиту (хотя степень ее верности – тот еще вопрос), то в Америке уже давно сформированная элита идет за Трампом, и для этого ему не приходится сажать условного Ходорковского, выдавливать из страны условного Березовского или убивать условного Немцова.

Причем, что характерно, за Трампом идут не только нефтянники, металлурги или хозяева американских автоконцернов, но и лидеры IT-индустрии и других высокотехнологичных бизнесов.

Вслед за Маском, ставшим главным инвестором в обещанный Трампом «золотой век Америки», Трампу если не присягнули, то выразили поддержку владельцы крупнейших американских IT/AI-компаний.

Путина Трамп не просто раздражает, как раздражал «отличник» Байден. Уверен, к Трампу Путин чувствует примерно то же, что ощущает державший класс в страхе двоечник-хулиган из семьи алкоголиков, когда в классе появляется пацан с репутацией настоящего отморозка, к тому же из богатой семьи, и внимание всех переключается на него.

Сейчас мы наблюдаем стадию, когда «двоечник» пытается навести мосты и все же убедить нового «одноклассника» поделить класс. Хулиган пока думает, но делить класс поровну в его планы точно не входит, поскольку он понимает, какая между ними пропасть.

Станислав Кучер, «Телеграм»

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