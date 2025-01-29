Из магазинов Минска пропала Pepsi без сахара 29.01.2025, 9:54

На предприятии объяснили, в чем причина.

С полок столичных магазинов пропала газировка Pepsi без сахара. На предприятии, где разливают напиток, заявили, что это временно, пишет Tochka.by.

О перебоях с газировкой изданию сообщили читатели.

«Заметил странные вещи, которые творятся в магазинах. Pepsi без сахара пропала с полок. Если раньше еще можно было найти литровую бутылку, то теперь проблематично купить даже баночку 0,33 мл» — рассказал житель Боровлян.

Такой же проблемой поделился и читатель из Каменной Горки. Еще в декабре мужчина обратил внимание, что с полок магазинов пропала импортная диетическая кола.

«В магазине «Хит» сказали, что проблема не у них, а у поставщика. В «Алми» ответили то же. Будет у нас вообще Pepsi без сахара?» — спрашивает читатель.

В Беларуси с июля 2015 года Pepsi делают на заводе «Лидское пиво». В компании прокомментировали ситуацию.

«Пропажа Pepsi без сахара — явление временное. Сам продукт никуда не денется. Причина в заминке производства и логистике, но скоро все возобновится. Тем более что найти напиток еще можно в некоторых магазинах», — рассказали в ОАО «Лидское пиво».

Очередная поставка Pepsi без сахара в торговые точки осуществится в конце следующей недели. В компании заверили, что потребители без продукта не останутся.

Все сырье, необходимое для изготовления газировки, — белорусское. Исключение — секретный сироп, который ввозится из-за рубежа. Возможно, заминки с его закупками и возникли у «Лидского пива», предположила Tochka.by.

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