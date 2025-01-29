Из магазинов Минска пропала Pepsi без сахара
- 29.01.2025, 9:54
На предприятии объяснили, в чем причина.
С полок столичных магазинов пропала газировка Pepsi без сахара. На предприятии, где разливают напиток, заявили, что это временно, пишет Tochka.by.
О перебоях с газировкой изданию сообщили читатели.
«Заметил странные вещи, которые творятся в магазинах. Pepsi без сахара пропала с полок. Если раньше еще можно было найти литровую бутылку, то теперь проблематично купить даже баночку 0,33 мл» — рассказал житель Боровлян.
Такой же проблемой поделился и читатель из Каменной Горки. Еще в декабре мужчина обратил внимание, что с полок магазинов пропала импортная диетическая кола.
«В магазине «Хит» сказали, что проблема не у них, а у поставщика. В «Алми» ответили то же. Будет у нас вообще Pepsi без сахара?» — спрашивает читатель.
В Беларуси с июля 2015 года Pepsi делают на заводе «Лидское пиво». В компании прокомментировали ситуацию.
«Пропажа Pepsi без сахара — явление временное. Сам продукт никуда не денется. Причина в заминке производства и логистике, но скоро все возобновится. Тем более что найти напиток еще можно в некоторых магазинах», — рассказали в ОАО «Лидское пиво».
Очередная поставка Pepsi без сахара в торговые точки осуществится в конце следующей недели. В компании заверили, что потребители без продукта не останутся.
Все сырье, необходимое для изготовления газировки, — белорусское. Исключение — секретный сироп, который ввозится из-за рубежа. Возможно, заминки с его закупками и возникли у «Лидского пива», предположила Tochka.by.