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Четыре из четырех: в ГУР подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу «Лукойл» в Кстово

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  • 29.01.2025, 9:59
  • 4,138
Четыре из четырех: в ГУР подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу «Лукойл» в Кстово

Все дроны, летевшие на объект, попали точно в цель.

В ночь на 29 января украинские воины атаковали дронами нефтебазу компании «Лукойл» в городе Кстово Нижегородской области. Поражение произвели воины Главного управления разведки.

Все четыре дрона, летевшие на объект, попали точно в цель, нефтебаза получила значительные повреждения. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в военной разведке.

Источник подтвердил, что минувшей ночью воины ГУР провели успешную атаку на нефтебазу «Лукойла» в городе Кстово. По объекту, обеспечивающему деятельность российских оккупационных войск, прилетело около полуночи по местному времени.

Живущие в Кстово россияне в соцсетях писали, что слышали «по меньшей мере три» взрыва на предприятии.

А в разведке уверяют, что с математикой у жителей РФ плохо: по нефтебазе метко прилетели все четыре дрона, направленные на этот объект.

По информации источников OBOZ.UA в разведке, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения. Это можно заметить даже по кадрам масштабного пожара на предприятии, появившихся в российских соцсетях.

«НПЗ в Кстово, по которому прилетело, способен перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти в год. Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ», – отметил руководитель Центра. противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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