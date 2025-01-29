«Отравился пропагандой РФ»: Украина резко ответила Фицо 5 29.01.2025, 10:09

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Роберт Фицо

Премьеру Словакии посоветовали посмотреть в зеркало.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на последние резонансные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ведомство расценивает их как попытку переложить на Украину ответственность политика за провалы во внутренней политике.

Об этом сообщает МИД Украины.

В комментарии внешнеполитического ведомства отмечается, что Фицо на фоне падения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса, «прибегнул к поиску врагов и нашел их в Украине».

«Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии.

«Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий «врагами», - отмечают в ведомстве.

В МИД также уверенны, что такая позиция и политика Роберта Фицо «идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества».

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