В Минске закрывают популярный автобусный маршрут 29.01.2025, 10:19

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И приостановят работу еще двух.

В Минске закрывают популярный автобусный маршрут и приостановят работу еще двух из-за невостребованности и низкого пассажиропотока, пишет «Мінская праўда».

В связи с низким уровнем пассажиропотока с 03.02.2025 отменяется работа автобусного маршрута № 10 ДС Дружная — Старый Аэропорт.

Также в связи с завершением выставки «Моя Беларусь» работа городских маршрутов № 912Э и № 962Э приостановится с 28 января.

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