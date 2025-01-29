Госсекретарь США договорился с ЕС о «максимальном давлении» на Россию 29.01.2025, 10:26

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Марко Рубио

Фото: Reuters

Для окончания войны.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для окончания войны в Украине.

Координацию политики в отношении Москвы они обсудили в ходе телефонного разговора, рассказал Bloomberg знакомый с содержанием беседы источник.

Также Рубио и Каллас говорили об укреплении сотрудничества между ЕС и США, общих приоритетах внешней политики и проблемах, которые создает Китай.

После вступления в должность госсекретаря Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президент Дональде Трампе.

Он обещал приложить для этого все усилия, но подчеркнул, что подобные конфликты не решаются громкими публичными заявлениями, а требуют «жесткой дипломатической работы», к которой он готов приступить.

В то же время Рубио отмечал, что санкции, как и их отмена, могут сыграть важную роль в переговорах по завершению войны. Он называл введенные против России ограничения «рычагами», с помощью которых США могут добиться мирного соглашения.

Каллас также говорила, что санкции ЕС в отношении России не будут сняты до окончания переговоров по российско-украинскому конфликту.

«Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции» при ранней отмене ограничений, отмечала Каллас. Она подчеркивала, что это также не в интересах США.

При этом ЕС к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине готовит 16-й пакет санкций против России.

Он будет включать ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия на европейский рынок, отключение от системы международных платежей SWIFT новых российских банков и внесение в «черный список» десятков судов «теневого флота» России.

Ранее Трамп пригрозил усилить санкции против Москвы, вплоть до полного эмбарго на экспорт российских товаров, если президент РФ Владимир Путин не завершит войну.

По его словам, у Вашингтона «не будет другого выбора», кроме как ввести «тарифы, налоги и санкции на все», что продает Россия в США и другие страны, если Путин «быстро» не пойдет на урегулирование.

«Мы можем сделать это (завершить войну. — ТМТ) по-хорошему или по-плохому. По-хорошему всегда лучше. Заключайте сделку. Не должно быть больше потерянных жизней», — подчеркнул Трамп.

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