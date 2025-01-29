В ГАИ объявили 7-дневные рейды по всей Беларуси 1 29.01.2025, 10:53

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Наряды ДПС усилят контроль за водителями.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что на протяжении семи дней, с 29 января по 4 февраля, наряды ДПС усилят контроль за водителями, нарушающими запрет на использование телефона за рулем.

Для мониторинга соблюдения правил будут задействованы возможности республиканской системы наблюдения за дорожным движением, включая скрытые методы контроля.

Штрафы за нарушения

Согласно ПДД, водителям запрещено использовать телефоны или другие устройства, не предусмотренные конструкцией автомобиля, если это требует удержания их в руке. За нарушение предусмотрен штраф до 2 базовых величин (84 рубля).

Исключения из правил

Штраф не применяется к водителям спецтранспорта (скорая помощь, МЧС, полиция и др.). Также разрешается пользоваться телефоном, если автомобиль припаркован на обочине, а пешеход находится вне проезжей части. Допускается использование гарнитуры, позволяющей вести переговоры без использования рук.

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