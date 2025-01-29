Совсем скоро Путину придется делать сложный выбор Виталий Портников, «24 Канал»

29.01.2025, 10:57

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Виталий Портников

Перед Кремлем встает серьезная дилемма.

СNN заявило, что образ стабильной российской экономики, который использует Путин в попытке доказать, что он преодолел последствия западных санкций, – в определенной степени мираж. Сейчас мы начинаем видеть реальную картину российского экономического состояния.

Западные санкции бьют по России

Эта картина далека от стабильности и перспективы устойчивого развития. CNN отмечает, что Россия скрывает свои истинные расходы на войну и что существует целый теневой бюджет, который власть не разглашает, чтобы не показать огромные расходы. Однако все эти расходы сказываются на состоянии российской экономики.

Издание говорит о серьезном дефиците рабочей силы в России, который возник в результате потерь на войне в Украине. Российское руководство занижает реальные цифры потерь. Мы можем опираться только на те цифры, которые были обнародованы западными и украинскими политиками.

Даже если они завышены, то сам факт дефицита рабочей силы в России не опровергается ни официальной статистикой, ни российскими экономистами.

Сейчас начинают реально сказываться результаты западных санкций, поскольку с годами войны они усилились. В последние недели президентства Джо Байдена были введены санкции против российских энергетических гигантов и так называемого теневого флота, что стало серьезным ударом по нефтяным поставкам России в Индию и Китай. Обе страны отказались принимать в свои порты танкеры, которые подпали под американские санкции.

Это означает, что Россия будет вынуждена искать новые корабли, которые будут перевозить ее нефть, а также постоянно опасаться, что они попадут под санкции. Индия и Китай будут искать новых поставщиков нефти для нужд своей экономики, то есть российский энергетический рынок начнет сужаться. Если цены на нефть начнут падать, то это тоже станет серьезной проблемой для российской экономики.

Также издание напоминает, что Украина отказалась от транзита российского газа. Это историческое решение, которое фактически поставило точку на статусе Украины как транзитного государства для российского газа, сказалось на прибылях «Газпрома». Эта компания теперь является убыточным предприятием, которое вынуждено добывать газ для того, чтобы продемонстрировать энергетические возможности России, а не приносить деньги в бюджет.

Дилемма, которая встанет перед Путиным

Возникает вопрос о том, что в 2025 году выберет Путин. Есть два варианта:

поддержание социальной стабильности в России,

продолжение войны.

Эта дилемма встанет перед Кремлем уже в ближайшие месяцы.

Но надо помнить, что изложение выводов американского издания базируется не на объективных статистических данных, которых мы не имеем, а на субъективных экономических оценках. Для альтернативного материала можно найти экономистов, которые будут убеждать, что с российской экономикой не все так плохо и Путин может продолжать войну и не переживать о проблемах социальной стабильности.

Конечно, эта вторая группа экономистов может выдавать желаемое за действительное. Однако для нас важно, к кому будет прислушиваться Путин в попытке понять, какой выбор ему сделать.

Например, советское руководство упорно не замечало краха экономики Союза и проблем, которые были связаны с войной в Афганистане. Все завершилось плохо для СССР, который в конце концов исчез с политической карты мира. Однако войну в Афганистане продолжали без каких-либо надежд ее реально выиграть. Советские войска вошли в Афганистан во времена Леонида Брежнева, а оставили эту страну уже в период перестройки Михаила Горбачева.

Сказать, что Путин вообще будет думать о том, что война в Украине приведет к разрушению российской государственности, – это значит не осознавать, как воспринимает реальность российский президент. Да, он может привести свою страну к краху за несколько тяжелых лет противостояния с Украиной, однако для нас важно, чтобы за эти годы в руины не превратилась Украина.

Пропутинский политолог Дмитрий Тренин, который когда-то возглавлял представительство американского фонда Карнеги в Москве, недавно заявил, что россияне готовы жить бедно, но не будут соглашаться с диктатом Запада, а будут продолжать свои действия против Украины.

Конечно, это не гарантирует, что Путин будет придерживаться именно такого взгляда, однако надо осознавать, что есть и такой вариант.

Стоит рассмотреть и вариант, когда Путин осознает, что его экономика – это мираж. Тогда ему не остается ничего другого, кроме как разложить свои карты уже сейчас и использовать желание Трампа договориться с Кремлем для того, чтобы завершить войну в Украине на самых выгодных для себя условиях.

То есть даже трезвое понимание Путиным проблем, которые существуют в его экономике, создает для Украины немало серьезных и опасных вызовов на будущее. Но еще большие вызовы будут, если Путин не будет учитывать состояние экономики и будет готов продолжать эту войну до окончательного разрушения экономики России и государственности Украины. Это значительно более серьезная опасность, которую надо предотвратить.

Виталий Портников, «24 Канал»

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