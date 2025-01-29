В Минске выросла заболеваемость сахарным диабетом
- 29.01.2025, 11:05
Вдвое за десять лет.
Заболеваемость сахарным диабетом в Минске увеличилась более чем в два раза за десять лет.
Ежегодно больных сахарным диабетом становится больше в среднем на 7,6%. Такие цифры информагентству «Минск-Новости» назвала главный врач столичного Городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня.
По ее словам, эта тенденция связана прежде всего с проблемой ожирения. Им страдают как женщины, так и мужчины.
«Вместе с тем улучшились диагностика и раннее выявление болезни. Анализы на глюкозу и гликированный гемоглобин доступны в каждой столичной поликлинике», — добавляет специалист.