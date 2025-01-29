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В Минске выросла заболеваемость сахарным диабетом

  • 29.01.2025, 11:05
В Минске выросла заболеваемость сахарным диабетом

Вдвое за десять лет.

Заболеваемость сахарным диабетом в Минске увеличилась более чем в два раза за десять лет.

Ежегодно больных сахарным диабетом становится больше в среднем на 7,6%. Такие цифры информагентству «Минск-Новости» назвала главный врач столичного Городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня.

По ее словам, эта тенденция связана прежде всего с проблемой ожирения. Им страдают как женщины, так и мужчины.

«Вместе с тем улучшились диагностика и раннее выявление болезни. Анализы на глюкозу и гликированный гемоглобин доступны в каждой столичной поликлинике», — добавляет специалист.

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