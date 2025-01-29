Экономика режима стала максимально уязвимой 29.01.2025, 11:24

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Доля России в общей торговле Беларуси приближается к 70 процентам.

Беларусь утратила свою многовекторность и теперь на 70% в торговле завязана на Россию. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал в интервью изданию «Известия».

Отметим, в таком положение экономика режима стала максимально уязвимой. Вслед за обвалом в РФ, который прогнозируют многие эксперты, может посыпаться и экономика режима Лукашенко.

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