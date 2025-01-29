В Польше украинский водитель решил посадить за руль белоруса 29.01.2025, 11:33

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А сам спрятался среди пассажиров.

Под польской Ченстоховой транспортные инспекторы остановили для проверки автобус, который ехал из Варшавы. За рулем оказался белорусский водитель, но контролеры установили, что он занял это место лишь несколько минут назад. А все остальное время автобусом управлял совсем другой человек, который во время проверки вел себя как обычный пассажир. Об этом случае рассказали в транспортной инспекции Катовице, заметил MOST.

Когда водитель занимает место за рулем, он вставляет карту в тахограф. По нему инспекторы и установили, что белорус принял на себя управление, только завидев контрольный пункт. К тому же инспекторы заметили, что мужчина сильно нервничает.

Решили опросить пассажиров — так и стало известно, что из Варшавы рейс вел другой человек — гражданин Украины, а белорус большую часть пути лишь находился в салоне. Прежний водитель теперь сидел несколькими рядами дальше, выдавая себя за обычного пассажира. Видимо, напарники решили, что инспекторы не будут вникать в ситуацию.

Поскольку тахограф не показывал пройденного водителем расстояния или скорости, инспекторы отобрали у белоруса водительские права, а также хотели назначить штраф. Но тот не согласился, видимо, полагая, что за время нахождения за рулем не допустил нарушений. Тогда водителя арестовали и доставили в суд, который оштрафовал мужчину на 1800 злотых (около 450 долларов). Кроме того, инспекторы проверят и работодателя водителей — польскую компанию-перевозчика. Ее могут оштрафовать на 5 тысяч злотых (1240 долларов).

Водители довольно часто пытаются скрыть реальное время, которое проводят за рулем. Дело в том, что в Европе действуют довольно строгие нормативы труда и отдыха водителей. Но многие превышают допустимое время работы, а работодатели давят на сотрудников, чтобы те выполняли побольше рейсов. Также отказ от тахографа позволяет скрыть нарушения правил: превышение скорости или резкое торможение.

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