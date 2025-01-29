Инфляция для бедных 1 Владислав Иноземцев

29.01.2025, 11:35

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Владислав Иноземцев

Рост цен ударил по тем россиянам, которые сводили концы с концами с трудом.

Стало известно о великой милости, которую московский царь явил своим холопам: прежнее решение индексировать пенсии и многие другие соцвыплаты с 1 января аж на 7,3% — так бояре еще недавно оценивали удешевление российской деньги на протяжении прошлого года — высочайше изменено: будет 9,5%, так как по «окончательным» данным российская деньга обесценилась как раз на эту величину. Подьячим велено пересчитать довольствие холопов и инвалидов задним числом за январь и незамедлительно выплатить все им причитающееся.

Между тем эта новость, конечно, не должна вызывать особых восторгов: реальный рост цен в России за прошлый год оказался куда бóльшим. И особенно он ударил как раз по тем, кто и раньше сводил концы с концами с трудом. Причины этого всем известны: военные расходы растут, налоги увеличиваются; власти сумели обеспечить значительный рост уровня жизни части населения в 2023–2024 гг., но сегодня даже вполне лояльные их сторонники говорят о бюджетной неустойчивости, которая может аукнуться двухзначной инфляцией на долгие годы.

Но нас сейчас интересует не перспективные дисбалансы, а текущая несправидливость.

Обусловлена она тем, что быстрее всего в прошлом году дорожали как раз те товары и услуги, которые занимают основное место в «потребительской корзине» бедных и среднеобеспеченных россиян. Владимир Путин тут недавно даже не поверил Сергею Собянину, будто бы средняя зарплата в Москве составляет 140–160 тыс. рублей, полагая ее намного большей — но в подавляющем большинстве российских регионов она недотягивает и до 80 тыс. Спрос на базовые товары и продукты — их многие россияне и так потребляют по минимуму — не может быть эластичным, и людям приходится покупать хлеб, молоко, крупы, масло и некоторые другие товары как бы они ни дорожали. Про необходимость оплаты коммунальных услуг, которые в 2024 г. индексированы на 9,8%, а в 2025-м вырастут еще на 11,9%, я уже и не говорю.

Соответственно, предприниматели никак не пытаются сдерживать цены — которые, будем честными, подталкиваются не только их жадностью, но и ростом тарифов.

Так что в прошлом году при официальной инфляции в 9,52%, как ее подсчитал Росстат, — большинство продовольственных товаров подорожало на 13-15%, а некоторые и сильней: хлеб и хлебобулочные изделия — на 13,22%, рыба — на 14,93%, молоко и молочная продукция — на 15,74% (а сливочное масло — на 36,23%), овощи и фрукты — на 22,09% (при этом, стоит заметить, привычные для состоятельных людей покупки дорожали заметно медленнее — квартиры в новостройках повысились в цене за год на 9,2%, а новые автомобили в среднем на 11%, а на смартфоны — в пределах 10%). Люди прекрасно видят, что правительственные данные не соответствуют реальной ситуации: Банк России также рассчитывает т. н. «наблюдаемую» инфляцию — и осенью прошлого года она составила 15,3%, более чем в полтора раза превысив официальные показатели. И хотя Росстат бодро утверждает, что в России нет семей, которым не хватает денег на еду, в это сложно поверить, т. к. в Госдуме признают, что почти 20% семей с детьми не могут позволить себе ничего кроме базовых продуктов.

Не стоит сомневаться, что за прошлый год материальное положение всех россиян, получающих лишь пенсии или фиксированные зарплаты служащих и не имеющих подработок, заметно ухудшилось.

Индексация доходов, даже если таковая и изображается как полностью покрывающая инфляцию, не может дать ожидаемого эффекта. В 2024 г., например, и страховые, и социальные пенсии были индексированы на 7,5% (т. е. на инфляцию 2023 г.), но рост цен составил минимум 9,5%. В 2025-м они проиндексированы на 9,5%, и тем самым эффект прошлого года якобы компенсирован — но в течение всего года будет накапливаться новый диспаритет, так как эксперты и бизнесмены ждут лишь дальнейшего ускорения инфляции (замечу, что с 1 по 20 января она составила 0,92%, что впервые с 2022 г. вывела официальную годовую инфляцию за 10-процентный барьер). Доходы беднейших россиян никогда не догонят цены, и выигрывающими от нынешней экономической политики останется меньшинство населения (Игорь Липсиц оценивает их число в 26-28 млн).

Можно ли перевернуть тренд на рост неравенства в современной России? Думаю, нет — потому что «военное кейнсианство» способно обеспечить рост доходов только для активной части населения, готового идти на фронт (здесь приходят на память слова брата министра обороны о «новых молодых богатых») или искать работу в рыночных секторах экономики, борющихся за квалифицированные рабочие руки. Те же, кто не может снова выйти на работу или быстро переквалифицироваться, обречены проигрывать — я оцениваю снижение их уровня жизни в 2024 г. в 4-7%, в 2025 г. оно ускорится до 5-9%. Можно ли приостановить рост цен — хотя это не изменит тренда, так как в таком случае оперативно сократятся и индексации? Думаю, можно, но это потребовало бы скоординированных действий экономического блока правительства, которые сейчас сложно предположить.

Я уже писал об этом, повторю очень кратко. Прежде всего, надо ограничить рост тарифов. До последнего времени в России существовала как бы спираль повышения цен: правительство повышало налоги (например, в 2023 и 2024-м «Газпром» платил дополнительно около 600 млрд рублей в год), что ухудшало показатели госкомпаний — а они шли в Кремль и добивались индексирования тарифов (в 2024 г. газ подорожал на 11,2%). В 2025 г. данный дополнительный налог уже не платится — но индексация составит 10,3% (то же самое касается РЖД, коммунальщиков и многих других). Если бы тарифы были заморожены — например, до 2027 г., — это снизило бы инфляцию на 2-3 процентных пункта в год, а убытки можно было частично компенсировать из бюджета, если бы они стали расти, а еще лучше — сократить издержки, как это, по слухам, происходит в «Газпроме».

То же самое можно сказать и по отношению к банковскому сектору: вместо того чтобы повышать ключевую ставку в надежде сбить рост цен, правильнее было бы ограничить банки в привлечении дорогих депозитов — например, диверсифицировав нормативы резервирования в зависимости от ставки привлечения, и тем самым опустив среднюю ставку по депозитам до 12-13%, после чего стало бы допустимым и снижение ключевой ставки.

Инфляция в России ускоряется, и это становится все бóльшей проблемой для все бóльшего числа россиян. Однако, судя по всему, борьба с ней пока не стала приоритетом правительства, так как, с одной стороны, она помогает наполнять бюджет и финансировать военные расходы, и с другой, народец не склонен бунтовать против государя, а значит, на его текущие проблемы не стоит обращать излишнего внимания.

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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