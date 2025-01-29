закрыть
29 января 2025, среда, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Барановичах

1
  • 29.01.2025, 11:40
Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Барановичах
иллюстративное фото

Причина инцидента устанавливается.

В Барановичах прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС.

28 января около 20.10 в экстренные службы поступило сообщение о взрыве в кирпичном гаражном боксе на улице Королика.

В результате взрыва получил ожоги и травмы 74-летний хозяин гаража. После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

В результате происшествия один гараж разрушен, повреждены стена соседнего гаража и два легковых автомобиля.

Причина инцидента устанавливается.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов