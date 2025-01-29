Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Барановичах

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Барановичах1
- 29.01.2025, 11:40
Причина инцидента устанавливается.
В Барановичах прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС.
28 января около 20.10 в экстренные службы поступило сообщение о взрыве в кирпичном гаражном боксе на улице Королика.
В результате взрыва получил ожоги и травмы 74-летний хозяин гаража. После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.
В результате происшествия один гараж разрушен, повреждены стена соседнего гаража и два легковых автомобиля.
Причина инцидента устанавливается.