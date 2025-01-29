Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Барановичах 1 29.01.2025, 11:40

иллюстративное фото

Причина инцидента устанавливается.

В Барановичах прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС.

28 января около 20.10 в экстренные службы поступило сообщение о взрыве в кирпичном гаражном боксе на улице Королика.

В результате взрыва получил ожоги и травмы 74-летний хозяин гаража. После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

В результате происшествия один гараж разрушен, повреждены стена соседнего гаража и два легковых автомобиля.

Причина инцидента устанавливается.

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