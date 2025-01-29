Украинский Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово
- 29.01.2025, 11:46
Завод обеспечивал оккупационную армию России.
Подразделения Главного управления разведки (ГУР), во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января, успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отмечает Генштаб, НПЗ привлечен к обеспечению оккупационной армии России.
После атаки дронами был зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Масштабы повреждений пока оцениваются.
«Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться», - добавил Генштаб.