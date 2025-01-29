Украинский Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово 29.01.2025, 11:46

Завод обеспечивал оккупационную армию России.

Подразделения Главного управления разведки (ГУР), во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января, успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечает Генштаб, НПЗ привлечен к обеспечению оккупационной армии России.

После атаки дронами был зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Масштабы повреждений пока оцениваются.

«Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться», - добавил Генштаб.

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