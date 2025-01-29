Ученые раскрыли главную тайну неандертальцев 2 29.01.2025, 11:47

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Все дело в генах.

Группа ученых из Франции выдвинула новую теорию, которая может пролить свет на загадку вымирания неандертальцев.

Исследователи предположили, что различия в группах крови между неандертальцами и современными людьми могли стать одним из факторов, приведших к исчезновению этого древнего вида человека, пишет New Voice.

В ходе исследования ученые провели генетический анализ образцов неандертальцев и денисовцев, сравнивая их с геномом современного человека. Особое внимание было уделено генам, отвечающим за формирование антигенов на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец. Антигены определяют группу крови и играют важную роль в иммунной системе.

Исследователи обнаружили, что у неандертальцев была уникальная группа крови, несовместимая с группами крови современных людей и денисовцев. Такая несовместимость могла привести к серьезным проблемам со здоровьем у потомства, рожденного от смешанных пар. Например, у таких детей могла развиться гемолитическая болезнь новорожденных, которая приводит к разрушению эритроцитов.

По мнению ученых, подобные проблемы со здоровьем могли существенно снизить выживаемость потомства от смешанных пар и, в конечном итоге, способствовать вымиранию неандертальцев.

Это открытие добавляет новый интересный аспект к изучению эволюции человека и взаимоотношений между различными видами гоминидов. Однако, как отмечают авторы исследования, для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Исследование подчеркивает важность изучения генетических различий между различными видами гоминидов для понимания причин их вымирания и эволюции современного человека. Оно также открывает новые направления для дальнейших исследований в области палеоантропологии и генетики.

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