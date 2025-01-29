СМИ: Россию выгоняют из Сирии
- 29.01.2025, 11:50
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Новое правительство отказалось продлить аренду военных баз.
Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Россия получила отказ от нового правительства Сирии в долгосрочной аренде военных баз, несмотря на все заискивания заместителя министра иностранных дел перед теми, кого еще полгода назад он «пренебрежительно называл «бандитами» и «террористами».
«Сейчас ведутся переговоры по сохранению международного лица РФ и правильной подаче информации о дипломатическом поражении в виде победы для общественности», — пишет «ВЧК-ОГПУ».