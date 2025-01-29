В Минске в магазине конфиската продают жакет Hermes за гигантскую сумму
- 29.01.2025, 11:57
«Лучше машину купить».
В Минске в магазине конфиската замечен жакет фирмы Hermes, об этом рассказали в TikTok. Его продают за две средние зарплаты, заметил портал Blizko.by.
В магазине конфиската продается джинсовый жакет женский марки HERMES PARIS белого цвета с рисунком. Производство — Франция. Стоит он без скидки 6273 рубля 68 копеек, а со скидкой — 5 646,32 рубля.
Жакет продается в магазине «Ваш выбор» на проспекте Победителей в Минске. Есть он и на сайте торгового дома «Восточный».
Некоторые комментаторы удивлены ценой:
«Особенно умиляют эти 32 копеечки».
«На Ebay цена 2500 долларов, так что не скулите».
«Совсем сдурели».
«Лучше машину купить».