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В Минске в магазине конфиската продают жакет Hermes за гигантскую сумму

  • 29.01.2025, 11:57
В Минске в магазине конфиската продают жакет Hermes за гигантскую сумму

«Лучше машину купить».

В Минске в магазине конфиската замечен жакет фирмы Hermes, об этом рассказали в TikTok. Его продают за две средние зарплаты, заметил портал Blizko.by.

В магазине конфиската продается джинсовый жакет женский марки HERMES PARIS белого цвета с рисунком. Производство — Франция. Стоит он без скидки 6273 рубля 68 копеек, а со скидкой — 5 646,32 рубля.

Жакет продается в магазине «Ваш выбор» на проспекте Победителей в Минске. Есть он и на сайте торгового дома «Восточный».

Некоторые комментаторы удивлены ценой:

«Особенно умиляют эти 32 копеечки».

«На Ebay цена 2500 долларов, так что не скулите».

«Совсем сдурели».

«Лучше машину купить».

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