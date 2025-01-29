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Козырь Трампа против Путина

  • Вадим Денисенко
  • 29.01.2025, 12:03
Козырь Трампа против Путина

Началась артподготовка.

Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что Блинкен планировал убийство Путина, – это прямая артподготовка к переговорам Трамп – Путин. Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь.

Ни для кого не секрет, что до последнего времени обе партии в США занимали железобетонную позицию: переговоры с Россией не предполагают смену режима.

Неделю назад в первых интервью после инаугурации Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. Между строк там можно было прочесть и то, что в случае отказа от предложения по переговорам может быть пересмотрена позиция по изменению режима. Сейчас устами Такера Карлсона (напомню, что именно он брал интервью у Путина) российскому руководителю прямым текстом говорят: «Тебя могут заменить». А это то, чего патологически робкий и очень нерешительный Путин боится больше всего.

Параллельно появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фрахт. Конечно, это только звоночек, а не окончательное решение. Но такая история не может не напрягать (пугать) Путина.

В целом игра Трампа с Путиным сейчас выглядит так: президент США максимально и по всем фронтам поднимает ставки, заставляя Путина идти на быстрые переговоры. Ключевое слово «быстрые». И сейчас Белый дом ждет согласованных от России «умных» компромиссов. Судя по всему, в Белом доме считают, что вариантов у Путина не согласиться почти нет. Правда, они четко наметили, что будут делать, если он не согласится. Но как только он – Путин – продемонстрирует готовность к тем же «компромиссам», внимание Трампа может переключиться на Киев.

Мне кажется, наша ошибка состоит в том, что пока мы почти молчим о наших красных линиях, а максимально сосредоточены на теме НАТО, которая, опять же, с моей точки зрения, сейчас не взлетает, – Трамп начнет переговоры с того, что Украина не вступает в НАТО.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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