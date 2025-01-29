Неудобная правда для лукашистов 29.01.2025, 12:06

Совместный парад гитлеровских и советских войск в Бресте, сентябрь 1939-го

Об этом не любит вспоминать режим.

Какие моменты из истории Второй мировой войны лукашенковская пропаганда не любит вспоминать? Об этом пишет «Салiдарнасць».

«Неудобный» 1939-й

Этот год для лукашенковской пропаганды избран в качестве одного из краеугольных камней сегодняшнего подобия государственной идеологии. Речь, конечно же, о 17 сентября, который власти назвали «Днем народного единства».

При этом пропагандисты всех мастей не очень охотно вспоминают о том, что предшествовало этому событию. И открывает этот список печально известный секретный пакт Молотова-Риббентропа, позволивший Сталину и Гитлеру разделить Восточную Европу, дав старт новой мировой войне.

«А как же Мюнхенский сговор? У самих рыло в пушку», — любят отвечать на это политруки. Но с этим никто и не спорит. Более того, в отличие от кремлевских и лукашенковских отбеливателей Сталина, об этой позорной странице в Европе не забывают и не прячутся от неудобной правды.

Очень не любят пропагандисты и любое упоминание о совместных парадах гитлеровских и советских войск в городах Западной Беларуси. Самый известный из них состоялся в Бресте, чему есть масса подтверждений в фотоархивах.

В этом случае пропагандой используются как детские аргументы в стиле «вы все врете», так и попытки пояснить, что был это вовсе не парад, а рутинная процедура передачи власти. В любом случае, счастливые лица участников рутины — советского комбрига Кривошеина и генерала танковых войск Германии Гудериана — уже не развидеть.

Нынешняя пропаганда любит обвинять воображаемый коллективный Запад в приуменьшении заслуг сталинского СССР в разгроме гитлеровской коалиции.

При этом, тема американского ленд-лиза для Советского Союза, заработавшего в октябре 1941-го, явно не входит в раздел «популярное» в пропагандистских методичках. И снова в ход идут контраргументы о том, что «мы бы и сами справились», «да чем они нам тогда помогли?», «зато мы кровь проливали».

Участие союзников в той войне — отдельная тема. «Пришли на разбор шапок, на все готовое» — за подобными перлами прячется неудобная правда о кровопролитной войне в Тихом океане, в которой американские солдаты фактически связали руки японцам, сохранив сотни тысяч, если не миллионы, жизней советских военных.

Не любили советские стукачи от литературы и бывшие тыловики прозу Василя Быкова, не любят ее и их сегодняшние потомки.

А это и горькая правда о фронтовых буднях, мясных штурмах имени маршала Жукова, особистах и карьеристах. Это и неприглядные страницы партизанской жизни в оккупированной Беларуси.

Список тем можно продолжать, так как та страшная война дала много поводов для этого. На некоторых моментах мы более подробно остановимся в следующих статьях.

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