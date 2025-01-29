Омоновец Балаба возглавил общество «Динамо» 4 29.01.2025, 12:20

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Дмитрий Балаба

Театрал стал еще и физкультурником.

Полковник милиции Дмитрий Балаба стал новым председателем центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Такое решение было принято сегодня в Минске на заседании руководящего состава динамовского общества, пишет БелТА.

Отметим, омоновец Балаба раньше рассказывал о своих подчиненных, как о «заядлых театралах, историках, знатоках изобразительного искусства...». Теперь театрал стал еще и физкультурником.

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