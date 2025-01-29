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Ученые рассказали о важном признаке благополучных отношений

  • 29.01.2025, 12:44
Ученые рассказали о важном признаке благополучных отношений

Секрет в улыбке.

Есть мнение, что влюблённые, которые много времени проводят вместе, проходят «сонастройку» — например, начинают схоже реагировать на разные ситуации. Развивая эту идею, команда израильских учёных провела эксперимент и нашла одну общую черту, характеризующую счастливые пары, пишет «Нож».

«Вдохновением для этого исследования послужило глубокое любопытство к миру невербальной коммуникации между романтическими партнёрами», — рассказала Реут Махлуф-Раттнер, соавтор исследования, аспирантка Университета Бен-Гуриона в Негеве.

В исследовании участвовала 61 пара людей, состоящих в браке: 30 из них были удовлетворены отношениями, а 31 — обращалась к семейному психологу для решения проблем. Важно уточнить детали: в первой группе средний возраст женщин и мужчин составлял 25,6 и 26,4 лет соответственно, во второй — 37 и 39 лет.

Партнёры участвовали в лабораторных сессиях, состоявших из четырёх шестиминутных обсуждений. В обсуждениях чередовались позитивные и негативные темы, связанные с отношениями. Камера высокой точности записывала выражение лиц партнёров, а специальная программа по распознаванию лиц фиксировала синхронность улыбок. Далее исследователи подсчитали степень синхронности улыбок партнёров, а затем сравнили показатели у двух групп пар.

Как выяснилось, у пар, которые больше довольны отношениями, уровень синхронности улыбок был выше: 0,49 (по шкале от 0 до 1) против 0,32. Также представители первой группы оперативнее отвечали улыбкой на улыбку партнёра.

По мнению учёных, результаты исследования свидетельствуют о том, что пары, которые испытывают меньше стресса в отношениях, демонстрируют большее взаимопонимание и в невербальной коммуникации.

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