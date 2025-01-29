Развилка пройдена Александр Морозов

29.01.2025, 12:44

Александр Морозов

Впереди только война?

Путин высказался относительно перспективы переговоров. Главный тезис: Путин не будет вести переговоров с Зеленским и не признает никаких документов, подписанных Зеленским. Поскольку считает, что Зеленский – нелегитимен.

Все это очень цинично, поскольку о легитимности рассуждает диктатор, который сломал Конституцию ради своего вечного правления и совершил агрессию против соседнего государства, не объявляя войны, прикрываясь статусом «специальной военной операции». Можно тут долго перечислять обстоятельства полного игнорирования и российских конституционных норм и международного права, которыми сопровождается правление Путина.

Все это понятно, но важно то, что «развилка» пройдена. Путин – еще до телефонного разговора с Трампом – ясно сообщил ему, что никакая «сделка» между Путиным и Зеленским невозможна. А что возможно? Путин заявил, что готов «выделить людей» для переговорной группы, которая может участвовать в консультациях де-факто о капитуляции Украины, на основе «стамбульского протокола» плюс с признанием Украиной утраты захваченных Россией территорий.

Де-факто, заявляя о нелегитимности Зеленского, Путин требует убрать его с поста президента. Это – предложение Путина украинскому обществу. Не думаю, что в условиях войны в Украине начнется майдан за немедленные президентские выборы. Поскольку хорошо читается в заявлении Путина намерение спровоцировать таким образом дестабилизацию в Украине и распад обороны.

В Европе все прочтут эти заявления Путина как отказ от каких-либо реальных переговоров с Киевом. Теперь и США, и Европа, и «Рамштайн» (НАТО) должны констатировать, что развилка пройдена и впереди только война.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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