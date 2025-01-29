Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» одолеть «Калгари» Егора Шаранговича. 29.01.2025, 12:54

Алексей Протас

Все подробности матча.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» — 3:1, пишет belarushockey.com.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Андрей Кузьменко и Мартин Поспишил.

24-летний белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге второго звена «Кэпиталз». Его партнерами стали Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл.

На 57-й минуте Протас убежал «1 в 0» и прямым броском прошил вратаря хозяев.

Белорус продлил свою результативную серию, в последних пяти встречах на счету Протаса 6 (3+3) очков.

В итоге Протас провел на льду 17:51 (из низ 0:11 в большинстве и 4:11 в меньшинстве), набрал 1 (1+0) очко, нанес 4 броска (1 из них мимо), заблокировал 1 выстрел, и заработал показатель полезности «+2».

В сезоне у Протаса 50 игр, 42 (21+21) очка, показатель полезности «+29», 14 минут штрафа.

В итоге Шарангович провел на льду 17:34 (из них 5:37 в большинстве), совершил 1 потерю, выиграл 3 из 8 вбрасываний (37.5%), и заработал показатель полезности «-1».

В сезоне у Егора 42 матча, 18 (9+9) очков, показатель полезности «-5», 4 минуты штрафа. Он набрал 7 (3+4) очков в 8 последних матчах.

«Вашингтон» с 73 очками в 50 играх идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 31 января в гостях против «Оттавы».

«Флэймз» с 55 баллами в 49 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч «Калгари» проведет 31 января дома против «Анахайма».

Калгари – Вашингтон – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – 1 Дюбуа ()

1:1 – 32 Колман (Кузьменко, Бэрри)

1:2 – 35 Строум (Чикран, Карлсон)

1:3 – 57 Протас (ван Римсдайк, Эллер)

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