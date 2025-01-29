закрыть
29 января 2025, среда, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» одолеть «Калгари» Егора Шаранговича.

  • 29.01.2025, 12:54
Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» одолеть «Калгари» Егора Шаранговича.
Алексей Протас

Все подробности матча.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» — 3:1, пишет belarushockey.com.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Андрей Кузьменко и Мартин Поспишил.

24-летний белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге второго звена «Кэпиталз». Его партнерами стали Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл.

На 57-й минуте Протас убежал «1 в 0» и прямым броском прошил вратаря хозяев.

Белорус продлил свою результативную серию, в последних пяти встречах на счету Протаса 6 (3+3) очков.

В итоге Протас провел на льду 17:51 (из низ 0:11 в большинстве и 4:11 в меньшинстве), набрал 1 (1+0) очко, нанес 4 броска (1 из них мимо), заблокировал 1 выстрел, и заработал показатель полезности «+2».

В сезоне у Протаса 50 игр, 42 (21+21) очка, показатель полезности «+29», 14 минут штрафа.

В итоге Шарангович провел на льду 17:34 (из них 5:37 в большинстве), совершил 1 потерю, выиграл 3 из 8 вбрасываний (37.5%), и заработал показатель полезности «-1».

В сезоне у Егора 42 матча, 18 (9+9) очков, показатель полезности «-5», 4 минуты штрафа. Он набрал 7 (3+4) очков в 8 последних матчах.

«Вашингтон» с 73 очками в 50 играх идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 31 января в гостях против «Оттавы».

«Флэймз» с 55 баллами в 49 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч «Калгари» проведет 31 января дома против «Анахайма».

Калгари – Вашингтон – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – 1 Дюбуа ()

1:1 – 32 Колман (Кузьменко, Бэрри)

1:2 – 35 Строум (Чикран, Карлсон)

1:3 – 57 Протас (ван Римсдайк, Эллер)

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов