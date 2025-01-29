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Сирия поставила России ультиматум

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  • 29.01.2025, 12:58
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Сирия поставила России ультиматум

Дамаск потребовал от Москвы признать «прошлые ошибки» и выплатить компенсацию.

В ходе визита российской делегации в Дамаск, первого после падения режима Башара Асада, новые сирийские власти потребовали от Москвы признать «прошлые ошибки» и выплатить компенсацию. Об этом говорится в заявлении сирийских властей по итогам переговоров, пишет «Агентство».

В заявлении сирийских властей говорится, что в ходе переговоров была подчеркнута «роль России в восстановлении отношений с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации и содействие реконструкции». «Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки», — говорится в сообщении.

В документе не уточняется, какую конкретно компенсацию Дамаск хочет получить от Москвы.

Глава российской делегации заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что переговоры с сирийской стороной прошли «в целом хорошо». «Но мы понимаем, насколько сложная ситуация», — добавил он.

В заявлении Сирии не упоминаются две ключевые российские военные базы в Сирии, которые Кремль хочет сохранить, обращает внимание Bloomberg. Богданов сообщил журналистам, что по этому вопросу не было достигнуто прогресса и что необходимы дальнейшие переговоры.

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