ВСУ нанесли удар по гордости российской нефтяной промышленности 8 Иван Яковина

29.01.2025, 13:11

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Ночью завод в Кстово атаковали десятки дронов.

Огромный пожар бушует на нефтеперерабатывающем заводе компании Лукойл с коротким и ясным названием «Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово.

Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом ультрасовременный. Именно там изготавливают значительную долю самых высококачественных бензинов, в том числе — 98-й.

Установленное в Кстово оборудование действительно уникальное для России. В рамках глубокой модернизации 15 лет назад там запустили американский комплекс каталитического крекинга, на котором начато производство автомобильного бензина стандарта Евро-4. Этот комплекс — крупнейший из построенных в России за последние 25 лет и, за счет конверсии вакуумного газойля в светлые нефтепродукты, обеспечивает значительный рост производства автобензинов. Объем инвестиций в этот проект составил около миллиарда долларов. (Все технологии и оборудование, естественно, западное).

Короче, этот завод — не чадящий, грязный и тяжелый советский НПЗ, а дорогой, легкий, тонкий звонкий и прозрачный шедевр американского инженерного искусства, производящий великолепное топливо на миллиарды долларов.

И вот ночью туда прилетел десяток дронов, которые все там взорвали, разорвали, уничтожили и подожгли. Нет больше великолепного завода — красы и гордости российской нефтяной промышленности. Соответственно, не будет и десятков миллиардов долларов от продажи топлива.

Уничтожение этого завода абсолютно точно приведет к резкому росту цен на бензин в РФ, к огромным финансовым потерям для бюджета, и даже к росту инфляции — настолько он важен и велик в контексте российской экономики.

Мои поздравления тем, кто осуществил эту операцию.

В продолжение атаки начался массированный налет украинских БПЛА на Торопецкий район Тверской области. Там уже горит нефтебаза Тверьнефтепродукт и оружейный арсенал. Взрывы также гремят в Смоленске и Казани. В Кстово, кстати, начали взрываться емкости с бензином — очевидцы сообщают о мощных вторичных детонациях, пожар становится все сильнее.

Власти в РФ говорят, что все под контролем, что тушат обломки упавшего беспилотника. Но в местных пабликах люди пишут, что огонь становится все сильнее и многие уже бегут подальше от завода, опасаясь постоянно гремящих там взрывов. Также пишут, что «следующий — Дзержинск». Это самый грязный город РФ, набитый химическими заводами. Если там что-то сильно взорвется, то ядовитое облако накроет все Поволжье.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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