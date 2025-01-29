закрыть
29 января 2025, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли удар по гордости российской нефтяной промышленности

8
  • Иван Яковина
  • 29.01.2025, 13:11
  • 4,994
ВСУ нанесли удар по гордости российской нефтяной промышленности

Ночью завод в Кстово атаковали десятки дронов.

Огромный пожар бушует на нефтеперерабатывающем заводе компании Лукойл с коротким и ясным названием «Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово.

Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом ультрасовременный. Именно там изготавливают значительную долю самых высококачественных бензинов, в том числе — 98-й.

Установленное в Кстово оборудование действительно уникальное для России. В рамках глубокой модернизации 15 лет назад там запустили американский комплекс каталитического крекинга, на котором начато производство автомобильного бензина стандарта Евро-4. Этот комплекс — крупнейший из построенных в России за последние 25 лет и, за счет конверсии вакуумного газойля в светлые нефтепродукты, обеспечивает значительный рост производства автобензинов. Объем инвестиций в этот проект составил около миллиарда долларов. (Все технологии и оборудование, естественно, западное).

Короче, этот завод — не чадящий, грязный и тяжелый советский НПЗ, а дорогой, легкий, тонкий звонкий и прозрачный шедевр американского инженерного искусства, производящий великолепное топливо на миллиарды долларов.

И вот ночью туда прилетел десяток дронов, которые все там взорвали, разорвали, уничтожили и подожгли. Нет больше великолепного завода — красы и гордости российской нефтяной промышленности. Соответственно, не будет и десятков миллиардов долларов от продажи топлива.

Уничтожение этого завода абсолютно точно приведет к резкому росту цен на бензин в РФ, к огромным финансовым потерям для бюджета, и даже к росту инфляции — настолько он важен и велик в контексте российской экономики.

Мои поздравления тем, кто осуществил эту операцию.

В продолжение атаки начался массированный налет украинских БПЛА на Торопецкий район Тверской области. Там уже горит нефтебаза Тверьнефтепродукт и оружейный арсенал. Взрывы также гремят в Смоленске и Казани. В Кстово, кстати, начали взрываться емкости с бензином — очевидцы сообщают о мощных вторичных детонациях, пожар становится все сильнее.

Власти в РФ говорят, что все под контролем, что тушат обломки упавшего беспилотника. Но в местных пабликах люди пишут, что огонь становится все сильнее и многие уже бегут подальше от завода, опасаясь постоянно гремящих там взрывов. Также пишут, что «следующий — Дзержинск». Это самый грязный город РФ, набитый химическими заводами. Если там что-то сильно взорвется, то ядовитое облако накроет все Поволжье.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов