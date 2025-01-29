Белорус продает 20-копеечную монету за 480 рублей 9 29.01.2025, 13:16

2,390

Чем обоснована такая цена?

Житель Могилева выставил на продажу через аукцион ay.by бракованную монету номиналом 20 копеек, выпущенную в 2009 году. Стартовая цена лота — 480 рублей.

Этими деньгами невозможно рассчитаться, потому что монета бракованная — она волнообразно изогнута, на поверхности есть следы сдавливания.

Продавец отметил, что такая монета — редкость, она прошла «гашение» на монетном дворе. Также он заверяет, что аналогов существует не более 10 экземпляров, все они находятся в частных коллекциях.

За нее мужчина хочет получить 480 рублей, но возможен торг. Аукцион по продаже, как планируется, завершится 31 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com