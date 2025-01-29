Белорус продает 20-копеечную монету за 480 рублей

Белорус продает 20-копеечную монету за 480 рублей9
- 29.01.2025, 13:16
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Чем обоснована такая цена?
Житель Могилева выставил на продажу через аукцион ay.by бракованную монету номиналом 20 копеек, выпущенную в 2009 году. Стартовая цена лота — 480 рублей.
Этими деньгами невозможно рассчитаться, потому что монета бракованная — она волнообразно изогнута, на поверхности есть следы сдавливания.
Продавец отметил, что такая монета — редкость, она прошла «гашение» на монетном дворе. Также он заверяет, что аналогов существует не более 10 экземпляров, все они находятся в частных коллекциях.
За нее мужчина хочет получить 480 рублей, но возможен торг. Аукцион по продаже, как планируется, завершится 31 января.