закрыть
29 января 2025, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус продает 20-копеечную монету за 480 рублей

9
  • 29.01.2025, 13:16
  • 2,390
Белорус продает 20-копеечную монету за 480 рублей

Чем обоснована такая цена?

Житель Могилева выставил на продажу через аукцион ay.by бракованную монету номиналом 20 копеек, выпущенную в 2009 году. Стартовая цена лота — 480 рублей.

Этими деньгами невозможно рассчитаться, потому что монета бракованная — она волнообразно изогнута, на поверхности есть следы сдавливания.

Продавец отметил, что такая монета — редкость, она прошла «гашение» на монетном дворе. Также он заверяет, что аналогов существует не более 10 экземпляров, все они находятся в частных коллекциях.

За нее мужчина хочет получить 480 рублей, но возможен торг. Аукцион по продаже, как планируется, завершится 31 января.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов