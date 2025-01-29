«Дрожащий Штирлиц» истории 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.01.2025, 13:17

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Сергей Нарышкин

В свите «голого короля» немало чудных персонажей.

В свите «голого короля», в ее ближних и дальних окрестностях, посреди серости немало чудных персонажей. Один из них – глава внешней разведки Нарышкин. Он еще и в Историческом обществе председатель.

Сегодня Нарышкин выдал ТАСС: «Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами. - Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии».

От таких разухабистых слов холодок ползет по спине. Хотя после 24 февраля вроде бы можно было закалиться. Передел территорий вместо прозрачности границ – это войны.

Интересно, Нарышкин не задумывается, что пройдут годы и Китай тоже будет собирать «коллег-историков», чтобы обсудить вопросы территорий. Несмотря на заключенный договор о границе. «Тому, кто живет в стеклянном доме, не следует бросаться камнями».

Какой же недалекий, надутый чванством этот Нарышкин! За одно такое заявление, Нарышкина следовало бы уволить со службы.

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