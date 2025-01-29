Минчанка выиграла 200 тысяч российских рублей и ушла в минус 11 29.01.2025, 13:33

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иллюстративное фото

Нужно было просто написать комментарий под постом.

Минчанка «выиграла» главный приз в интернет-конкурсе и переслала мошенникам более четырех тысяч рублей, сообщили в МВД.

20-летней заявительнице в популярной социальной сети предложили поучаствовать в розыгрыше, где главный приз — 200 000 российских рублей (около 2 тысяч долларов).

— Нужно было написать комментарий под постом, что я и сделала. Якобы выиграла главный приз. Но для того, чтобы получить выигрыш, нужно было застраховать деньги, заплатить налог, — рассказала потерпевшая.

Минчанка перевела в общей сложности более четырех тысяч белорусских рублей на указанный в сообщениях счет, а когда ее попросили совершить еще одну транзакцию, поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в милицию.

В аналогичную ситуацию попал 21-летний минчанин, который под предлогом получения выигрыша перечислил на счет, указанный мошенниками, более 350 рублей.

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