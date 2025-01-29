Россияне начинают прятать топливо

Россияне начинают прятать топливо1
- 29.01.2025, 13:38
- 2,588
Цистерны идут в Крым.
Партизанское движение «АТЕШ» зафиксировало перемещение горюче-смазочных материалов по всему временно захваченному Крыму. Партизаны указывают, что РФ пытается через полуостров наладить логистику и поставку своей армии.
Отмечается, что оккупанты хотят избежать накопления больших объемов горючего на складах из-за того, что они уязвимы для новых ударов украинских беспилотников.
В «АТЕШ» указали, что после усиления атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в приграничных и тыловых областях, все больше количество поездов из дальних регионов РФ прибывает в Крым. Это делает перевозку горючего более дорогим и сложным. Партизаны сообщают, что на обычных российских заправках стоимость топлива растет, а местное население периодически сталкивается с его дефицитом.