Россияне начинают прятать топливо 1 29.01.2025, 13:38

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Цистерны идут в Крым.

Партизанское движение «АТЕШ» зафиксировало перемещение горюче-смазочных материалов по всему временно захваченному Крыму. Партизаны указывают, что РФ пытается через полуостров наладить логистику и поставку своей армии.

Отмечается, что оккупанты хотят избежать накопления больших объемов горючего на складах из-за того, что они уязвимы для новых ударов украинских беспилотников.

В «АТЕШ» указали, что после усиления атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в приграничных и тыловых областях, все больше количество поездов из дальних регионов РФ прибывает в Крым. Это делает перевозку горючего более дорогим и сложным. Партизаны сообщают, что на обычных российских заправках стоимость топлива растет, а местное население периодически сталкивается с его дефицитом.

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