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Названы тренировки, снижающие аппетит у мужчин

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  • 29.01.2025, 13:40
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Названы тренировки, снижающие аппетит у мужчин

Тренировки естественным образом имитируют эффект препаратов для похудения.

Ученые из Института здоровья будущего при Университете Мердока обнаружили, что физические упражнения средней интенсивности могут существенно влиять на гормоны, связанные с аппетитом, у мужчин с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiological Reports (PhyRep).

Для участия в исследовании были отобраны 11 молодых мужчин с ожирением (средний вес 109,8 кг). Участники вели малоподвижный образ жизни и не имели метаболических нарушений. Испытуемых разделили на две группы — первая в течение 60 минут со средней интенсивностью тренировалась на велоэнергометре, в то время как вторая пассивно отдыхала в течение аналогичного количества времени.

До и после вмешательства у всех участников были измерены параметры аппетита, включая провоспалительные цитокины IL-6, IL-7, иризин (гормон, выделяемый мышцами при физической нагрузке) и лептин (так называемый гормон насыщения) и нейропептид Y (увеличивает потребление пищи и запас энергии в виде жира).

Результаты показали, что через час после окончания тренировки концентрация IL-6 повысилась, а уровень нейропептида Y значительно снизился. Кроме того, физическая активность способствовала подавлению аппетита, о чем участники сообщали самостоятельно.

Ученые отметили, что после физических упражнений необязательно усиливается чувство голода и потребление энергии. По словам исследователей, тренировки естественным образом имитируют эффект препаратов для похудения.

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