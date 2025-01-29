На границе Беларуси и Украины горели тайные тропы контрабандистов? 1 29.01.2025, 13:55

иллюстративное фото

Украинские спасатели заявили о «неосторожном обращении с огнем».

В Беларуси сообщили о первом в 2025 году пожаре в заказнике, который находится в 13 километрах от границы с Украиной. Его потушил дождь. В Украине с огнем боролись два дня, сообщает «Радыё Свабода».

В Брестском управлении МЧС сообщили о пожаре на территории Республиканского ландшафтного заказника «Званец», который было очень сложно потушить из-за отсутствия удобных подъездных дорог.

О первом в новом году пожаре в экосистеме 28 января сообщили в министерстве лесного хозяйства Беларуси. Местная районная газета drogichin.by только перепечатала это сообщение без уточнений.

Утверждалось, что пожар начался на болотистой местности возле деревни Рожное Дрогичинского района — это приблизительно 13,2 километра от границы с Украиной и в 18,5 километрах до ближайшего населенного пункта Волынской области Украины. В то же время прямой дороги из Беларуси в Украину на этом направлении нет.

«Тушение пожара осложнено отсутствием подъездных дорог и заболоченной местностью. Угрозы населенным пунктам нет, вместе с тем, расстояние до государственного лесного фонда составляет около 2-3 километров», — отмечали в Минлесхозе.

Примечательно, что на сопредельной украинской территории, где находится национальный парк «Припять-Стоход», с 27 января также боролись с пожаром — горела сухая трава.

«Вероятно, пожар стал результатом неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами. Продолжаются меры по определению граждан, причастных к возникновению этого пожара», — отмечается в сообщении украинских спасателей.

Один из маршрутов контрабанды и незаконного пересечения границы

На этой линии по обе стороны границы — и на территории Беларуси, и на территории Украины — преимущественно болотистая местность. Прямой дороги через границу нет. Но этот маршрут использовали в свое время для контрабанды табака из Беларуси, а сейчас — для незаконного пересечения границы беженцами от мобилизации в Украине.

По крайней мере, в Едином государственном реестре судебных решений Украины есть несколько документов, согласно которым осуждены несколько граждан Украины, которых задерживали недалеко от границы в селе Ветлы (где сейчас был пожар, 7 километров до границы с Беларусью — прим) и в населенном пункте Щитынская Воля (1,5 километра до границы). Насколько массовым по незаконному пересечению границы является этот маршрут, пока оценить сложно.

Известно, что с начала года следователи Национальной полиции Украины провели одновременно за несколько дней около 800 обысков в 19 областях Украины, в том числе в Волынской, в делах о незаконном пересечении границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com