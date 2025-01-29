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Почему активизировались «миротворцы»?

  • Андрей Клименко
  • 29.01.2025, 14:12
Почему активизировались «миротворцы»?
Андрей Клименко
Фото: qha.com.ua

Путинская империя начинает понемногу трещать по швам.

А знаете, почему сейчас резко активизировались все «миротворцы» и «переговорщики» за границей и в том числе в Украине через СМИ, принадлежащие одному известному в Украине европейскому бизнесмену в сфере инвестиций?

Все просто. В РФ начали довольно стремительно расти разные признаки предкризисной ситуации в важных отраслях экономики.

Они связаны и с влиянием санкций, что постепенно, так сказать, «накапливается в экономическом организме», и еще больше – с формированием этакого перекоса в сторону военной промышленности.

Тот, кто интересуется, знает, что несколько месяцев назад тройка известных российских экономистов (типа оппозиционеры в эмиграции) выпустили доклад на Западе, где доказывали, что РФ может воевать сколько угодно долго – и это тоже была информационная спецоперация секты «переговорщиков-миротворцев», за которой опытный глаз не мог не увидеть фирменный стиль НКВД – КГБ – ФСБ – ГРУ – СВР.

Это длинная и специфическая тема. А пока в комментах положу ссылку на часть нашего доклада об одном из индикаторов – аварийность в гражданской авиации РФ и неспособность строить собственные самолеты.

Вывод. Было бы просто идиотизмом соглашаться с этими врагами в то время, когда путинская империя начинает понемногу трещать по швам.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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