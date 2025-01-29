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«Военный хирург» из Дании обманул минчанку на 40 тысяч рублей

  • 29.01.2025, 14:15
«Военный хирург» из Дании обманул минчанку на 40 тысяч рублей

Пенсионерке написал незнакомец по имени Феликс.

В Минске 69-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенника, выдававшего себя за военного хирурга из Дании. За полтора года она перевела аферисту около 40 тысяч рублей, пишет «Онлайнер».

Летом 2023 года пенсионерке в социальной сети написал незнакомец по имени Феликс. Он представился военным врачом, служащим в Дании, и быстро завязал романтическое общение. В мессенджере мужчина рассказывал минчанке о своих чувствах и обещал приехать к ней.

Мошенник рассказывал, что у него на счету около миллиона долларов, но он не может воспользоваться деньгами из-за военной службы. Он просил помочь с билетами, транспортировкой багажа и другими расходами. Женщина доверилась ему и регулярно отправляла деньги.

Обман раскрылся, когда дочь пенсионерки узнала о виртуальном романе и настояла на обращении в милицию. Сейчас по делу ведется проверка.

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