«Военный хирург» из Дании обманул минчанку на 40 тысяч рублей
- 29.01.2025, 14:15
Пенсионерке написал незнакомец по имени Феликс.
В Минске 69-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенника, выдававшего себя за военного хирурга из Дании. За полтора года она перевела аферисту около 40 тысяч рублей, пишет «Онлайнер».
Летом 2023 года пенсионерке в социальной сети написал незнакомец по имени Феликс. Он представился военным врачом, служащим в Дании, и быстро завязал романтическое общение. В мессенджере мужчина рассказывал минчанке о своих чувствах и обещал приехать к ней.
Мошенник рассказывал, что у него на счету около миллиона долларов, но он не может воспользоваться деньгами из-за военной службы. Он просил помочь с билетами, транспортировкой багажа и другими расходами. Женщина доверилась ему и регулярно отправляла деньги.
Обман раскрылся, когда дочь пенсионерки узнала о виртуальном романе и настояла на обращении в милицию. Сейчас по делу ведется проверка.