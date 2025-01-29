Бессмысленность Андрей Никулин

29.01.2025, 14:17

Андрей Никулин

А могли бы построить дворец с гаремом и павлинами.

Главным в истории с черноморским дворцом, о котором уже забыли за грудой позднейших событий - кажется не роскошь, не китч, не размах, а бессмысленность всего произошедшего.

Сотня миллиардов была потрачена на строительство, наверное немало и на ремонт, который сразу же после строительства потребовался, а главный гость побывал там всего с полдюжины раз.

Это просто не по-человечески.

Можно было бы еще как-то понять, если бы построили дворец с гаремом и павлинами, перекрыли периметр охраной и устраивали бы там круглосуточные пьянки - не в первый раз в истории такое, ну и хоть кому-то, пусть и не самым приятным людям, но польза.

Здесь же просто кафкианский бесконечный процесс - построить/снести/построить/переделать и так по замкнутому кругу.

Бешеные деньги потрачены и спущены в никуда, без малейшего прока для кого-то, кроме строителей и распорядителей бюджетами.

И в итоге перед нами возникнет после завершения этого витка истории - самая дорогая на планете и самая бессмысленная руина, покрытая плесенью и обвитая лианами. - «…Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки».

Андрей Никулин, «Телеграм»

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