«Россия может существовать только за счет контрабанды» 29.01.2025, 14:21

Александр Коваленко

Выдержит ли Кремль новую гонку вооружений?

Президент США Дональд Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу». В понедельник, 28 января, он издал указ, в котором поручил министру обороны Питу Хегсету представить план реализации «противоракетного щита следующего поколения» в течение 60 дней.

Возможно ли с технической точки зрения создать ПРО, которая закроет всю территорию США? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Абсолютно все воздушное пространство Соединенных Штатов закрыть такой системой невозможно. Яркий пример тому — тот же самый Советский Союз, который никогда не имел полного покрытия своего воздушного пространства. Возможности Российской Федерации в этом плане только уменьшились. Сейчас у России вообще нет эшелонированной системы ПВО из-за колоссальных потерь и невозможности своевременно восстанавливать противовоздушную оборону.

У Израиля это получилось, потому что это небольшая страна с компактной территорией, что позволяет размещать на ней средства ПВО разного типа: малого, среднего и большого радиуса действия, в том числе и заатмосферного назначения. Но тут очень интересен еще такой момент, что даже Израиль, несмотря на его хваленый «Железный купол», столкнулся с трудностями. Когда по нему начались удары йеменских хуситов и Ирана с использованием баллистических ракет, в страну были отправлены американские системы THAAD заатмосферного действия, это системы большого радиуса действия. То есть даже Израиль не смог полностью закрыть свое воздушное пространство. Повторюсь, Израиль — довольно-таки маленькая страна, и закрыть свое воздушное пространство ему проще, но на практике это оказалось не так.

Не думаю, что за каденцию Дональда Трампа, за четыре года, американский военно-промышленный комплекс сможет произвести достаточное количество систем ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, чтобы полностью закрыть воздушное пространство над всей страной. Над ключевыми городами — да, вдоль побережий — да, на наиболее опасных направлениях возможного проникновения противника — да, это возможно. Но над всей территорией — нет, такого они никогда не смогут сделать.

— Какие последствия разработки такого «противоракетного щита следующего поколения» могут быть в политическом плане?

— Это очередной этап гонки вооружений, которая активизировалась после 2014-го года, стимул которой задала именно Российская Федерация, которая тогда начала гибридную войну против Украины. Россия стала постепенно отказываться от ряда международных договоренностей по разработке того или иного вооружения, включая договор с США о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Думаю, что это просто будет очередной этап, в котором у США есть значительно больше технологических возможностей для достижения соответствующих результатов, чем у любой другой страны, включая ту же Российскую Федерацию и Китай.

— Как бы вы оценили состояние и возможности России в начале этой гонки вооружений и сейчас?

— На сегодняшний день у России практически нет потенциала, поскольку до начала этой гонки Россия активно использовала западные технологии для совершенствования своего вооружения. Практически все системы противовоздушной обороны (да и не только они), все вооружения, которые появились в российской номенклатуре за последние 30 лет, содержат западные технологии.

Авиация совершенствовалась и улучшала свои характеристики за счет интеграции и внедрения западных технологий, танки — аналогично, как и любая другая техника: артиллерия, ракеты и так далее. Практически все современные российские системы поражения и техника содержат большое количество элементов, запчастей, микросхем, микрочипов и полупроводников западного производства.

То есть Россия эволюционировала в вопросах военно-промышленного комплекса за счет Запада, который поставлял ей соответствующие технологии.

Сегодня возможности России по совершенствованию своей техники и полноценному участию в гонке вооружений значительно уменьшились.На сегодняшний день они сведены к минимуму, и Россия может существовать только за счет контрабанды. То есть все, что мы сейчас видим в российской номенклатуре, включая ракетное вооружение, крылатые и баллистические ракеты, — это образцы, созданные за счет технологий, поступающих в страну контрабандным путем.

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