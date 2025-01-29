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«Это именно то, чего Путин боится»

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  • 29.01.2025, 14:37
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«Это именно то, чего Путин боится»
Владимир Зеленский

Зеленский поддержал позицию Трампа в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил позицию президента США Дональда Трампа в отношении России и его подход к переговорам о прекращении войны, назвав эту риторику «справедливой и честной».

«Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина», - заявил Зеленский в эксклюзивном интервью Шону Ханнити для Fox News.

На прошлой неделе Трамп опубликовал в Truth Social резкое заявление, призвав Путина договориться или готовиться к жестким экономическим последствиям.

«Решите вопрос сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Если мы не заключим соглашение, вскоре, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам-союзницам», - написал он.

Зеленский отметил, что за время полномасштабного вторжения Украина смогла вернуть под свой контроль половину временно оккупированных территорий. Президент сказал:

«Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин».

В начале января заместитель генсека ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф сообщила, что с момента начала войны в Украине погибло более 12 300 мирных жителей, в том числе более 650 детей.

Зеленский подчеркнул, что Россия не заинтересована в прекращении войны, а Украина не согласится на оккупацию своих территорий. Он также призвал к усилению международного давления на Путина, особенно со стороны Китая, чтобы достичь договоренностей и получить «более широкие гарантии безопасности».

«Я считаю, что гарантий одних только со стороны Европы никогда не будет достаточно», - отметил президент. «Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа, этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так».

Также Зеленский рассказал, что еще до полномасштабного вторжения лично обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против России в ответ на наращивание войск у украинских границ.

Он также настаивал на предоставлении оружия, однако, по его словам, получил ответ, что это произойдет только «если» Россия начнет вторжение.

«Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами», - подчеркнул он.

Наконец Зеленский отметил, что надеется на реальную поддержку со стороны Трампа в противостоянии Путину:

«Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины».

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