Лолита попала в скандал из-за старого видео с «Кварталом 95» 7 29.01.2025, 14:46

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В России отменяют ее концерты.

Певица Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако предала Родину и уехала жить и зарабатывать в РФ, угодила в очередной скандал. В сети всплыло старое видео с «Кварталом 95», из-за чего в российских городах начали отменять ее концерты, пишет «Обозреватель».

Недавно пропагандисты страны-агрессора вспомнили о том, как Лолита говорила, что «заклятых москалей нужно потреблять», а именно это она и делает. После того, как всплыло это старое видео, певица пожаловалась на новые неприятности в России.

Она рассказала, что в Кемерово и Новокузнецке отменили ее концерты. Однако причину там придумали несколько иную.

«Город Кемерово прислал письмо с пометкой «срочно», что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня, когда в один из них должен был состояться концерт, – прокомментировала певица-предательница. – Как плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, сейчас сгорит что-нибудь еще до моего приезда. Будете отвечать перед людьми».

По словам Милявской, в Новокузнецке представитель концертного зала позвонил организатору и сказал, что у них закончился паспорт безопасности объекта.

«И они не знают, когда выдадут новый. Еще один говнюк, который, почему-то, руководит залом, – возмутилась она. – Понимаете, все же это техника безопасности, это катастрофические вещи».

Певица добавила, что жители двух городов, которые хотели посетить выступление, начали публиковать посты в ее поддержку, однако хорошие комментарии удалялись. Это, по мнению Милявской, является «детским садом».

Напомним, что в России у Лолиты проблемы с работой начались в 2023 году после скандала из-за ее участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Моментально россияне начали выражать возмущение подобным поведением, после чего все концерты артистки были отменены.

Она жаловалась, что ей пришлось привыкать к роли «домохозяйки и пенсионерки». Позже свою репутацию певица все же «отбелила», но ненадолго.

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