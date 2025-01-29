Для пересекающих границу подготовили нововведение

Для пересекающих границу подготовили нововведение1
- 29.01.2025, 14:43
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Оно отразится на кошельках белорусов.
В Беларуси увеличивается стоимость дезинфекции некоторых транспортных средств на границе, сообщили в Государственном таможенном комитете.
В ГТК напомнили, что при въезде в Беларусь транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции. И таможенными органами осуществляется проверка контрольных марок на авто, которые подтверждают прохождение дезинфекций при въезде через погранпункты «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Козловичи».
И с 1 февраля 2025-го организация, оказывающая услуги по обязательной дезинфекции транспорта, повышает до 120 белорусских рублей тариф на дезинфекцию грузовиков. Дезинфекция легковушек на границе Беларуси с 1 февраля 2025 года будет осуществляться по прежним тарифам.