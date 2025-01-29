В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину 8 29.01.2025, 15:07

2,542

ДТП попало на видео.

В Минске 29 января автомобиль Peugeot сбил мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Случившееся попало на видео. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что мужчину привезли в учреждение здравоохранения для обследования.

По предварительной информации ГАИ, около 10:10 34-летняя водитель легковушки ехала по улице Якуба Коласа, около дома №63 сбила этого 36-летнего мужчину.

На видео попало, как в Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину



Подробнее - по ссылкеhttps://t.co/TFLhG0ia5s



Видео ГАИ Минска pic.twitter.com/xYJDSFU9s3 — Telegraf.news (@news_telegraf) January 29, 2025

Причины ДТП пока не известны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com