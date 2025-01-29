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В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину

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  • 29.01.2025, 15:07
  • 2,542
В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину

ДТП попало на видео.

В Минске 29 января автомобиль Peugeot сбил мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Случившееся попало на видео. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что мужчину привезли в учреждение здравоохранения для обследования.

По предварительной информации ГАИ, около 10:10 34-летняя водитель легковушки ехала по улице Якуба Коласа, около дома №63 сбила этого 36-летнего мужчину.

Причины ДТП пока не известны.

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