В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину8
- 29.01.2025, 15:07
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ДТП попало на видео.
В Минске 29 января автомобиль Peugeot сбил мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Случившееся попало на видео. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что мужчину привезли в учреждение здравоохранения для обследования.
По предварительной информации ГАИ, около 10:10 34-летняя водитель легковушки ехала по улице Якуба Коласа, около дома №63 сбила этого 36-летнего мужчину.
На видео попало, как в Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину— Telegraf.news (@news_telegraf) January 29, 2025
Подробнее - по ссылкеhttps://t.co/TFLhG0ia5s
Видео ГАИ Минска pic.twitter.com/xYJDSFU9s3
Причины ДТП пока не известны.