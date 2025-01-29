Bloomberg: Кремль теряет надежду сохранить военные базы в Сирии 1 29.01.2025, 15:11

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Переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Москва теряет надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей оказывать влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил источник издания, российская активность аэродроме в Хмеймиме ограничена, а два транспортных судна были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем сирийские власти разрешили им пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе для вывоза военной техники.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, спецпредставитель президента Владимира Путина по Ближнему Востоку, прибыл 28 января в Дамаск. Это первый визит делегации из Москвы после смены власти в Сирии.

Ранее Кремль надеялся убедить Хаят Тахрир аль-Шам (HTS), бывшее ответвление Аль-Каиды, которое возглавило свержение союзника Кремля Башара Асада, позволить ему остаться на базах. Россия помогла Асаду бежать в Москву, когда его режим рухнул.

Военные базы

Тартус - единственный российский военно-морской узел в Средиземноморье, а Хмеймим - ключевая база снабжения для действий Москвы во многих частях Африки.

Россия использовала эти две базы, чтобы попытаться восстановить свое влияние времен Холодной войны на Ближнем Востоке. Их потеря стала бы значительным стратегическим откатом назад, поскольку Россия остается в эскалации конфронтации с США и их европейскими союзниками почти три года с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

По данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, по крайней мере одно из российских судов - «Спарта II», предназначенное для перевозки грузовиков, покинуло порт Тартус.

Путин оказал военную поддержку Асаду в 2015 году, что помогло изменить ход войны против повстанческих сил в то время. В 2017 году Россия получила 49-летнюю аренду базы Тартус и аэродрома Хмеймим.

Позиция Турции и стран Запада

Турция, которая поддержала повстанцев в свержении Асада и является соперником России в Сирии, выступает против продолжения военного присутствия Москвы в стране. Крайне сомнительно, что новые сирийские власти позволят России остаться на базах после того, как российские военные самолеты атаковали силы оппозиции во время гражданской войны в стране, заявили два высокопоставленных турецких чиновника.

Турция предложила поставлять сирийским вооруженным силам оружие и проводить обучение. Значительная часть военного потенциала страны была уничтожена израильскими атаками после свержения Асада.

Министры иностранных дел Германии и Франции посетили Сирию вскоре после Нового года, когда Европейский Союз активизировал усилия по налаживанию связей с новыми властями и убеждению их ограничить влияние России.

Министры иностранных дел стран ЕС 17 января достигли предварительной договоренности о дорожной карте по постепенному смягчению санкций в отношении Сирии, сообщила главный дипломат блока Кая Каллас.

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